Британія виділяє Україні черговий пакет військової допомоги на 150 мільйонів фунтів стерлінгів

Серед допомоги – артилерія, танки, ракети та нові котракти на ремонт військової техніки ЗСУ.

Британія оголосила про новий пакет військової допомоги Україні до якого увійшли танки, артилерія, ракети та інше озброєння для ЗСУ.

Про це на початку засідання Контактної групи з питань оборони України в Брюсселі заявив міністр оборони Британії Джон Гілі, пише Укрінформ.

"Сьогодні я оголосив про виділення додаткових 150 мільйонів фунтів стерлінгів на нову вогневу потужність – танки, артилерію, ракети повітря-повітря, а також нові контракти на ремонт найважливішої техніки в Україні", — заявив Гілі.

Нагадаємо, що 12 лютого, у Брюсселі розпочалося 26-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн". Перед його початком міністр оборони Рустем Умєров зустрівся зі своїми колегами з Великої Британії та США.