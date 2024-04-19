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ПОЛІТИКА

Британія виділила понад $180 млн на зміцнення енергосистеми України

19 квітня 2024, 13:03
Британія виділила понад $180 млн на зміцнення енергосистеми України
Британія має намір надати Україні підтримку, необхідну для самозахисту і витіснення росії з суверенної території України.

Уряд Великої Британії виділив понад $180 мільйонів (майже £150 млн) на зміцнення енергосистеми України, яка постраждала від ракетних і дронових атак росії.

Про це повідомляється на сайті уряду Британії.

"Велика Британія активізує зусилля з підтримки України і виділила майже 150 млн фунтів стерлінгів на зміцнення енергетичного сектору України. Ми продовжуємо працювати з партнерами по G7+, щоб допомогти Україні відремонтувати, захистити і відновити її енергетичну систему", - заявив він.

За словами Голланда, Велика Британія має намір надати Україні підтримку, необхідну для самозахисту і витіснення росії з суверенної території України.

"Це єдиний шлях до справедливого і міцного миру", - підкреслив він.

11 квітня ворожим ударом було повністю зруйновано Трипільську ТЕС, розташовану в Київській області, яка була найбільшим постачальником електроенергії в Київську, Черкаську та Житомирську області.

Британіядопомога Україніенергосистема рф

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