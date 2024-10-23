Британія виділить $155 млн на морську коаліцію для України

Крім того, Британія та Норвегія шукають близько 130 млн доларів для спільного фінансування морської коаліції.

Велика Британія додатково виділить 120 млн фунтів стерлінгів на підтримку Коаліції морських сил і засобів для України.

Про це повідомляється на сайті британського уряду, передає Укрінформ.

"Велика Британія надасть додатково 120 мільйонів фунтів стерлінгів для Коаліції морських можливостей та шукає партнерів для спільного фінансування постачання сотень морських безпілотних апаратів, а також радарів спостереження для захисту зернового коридору", - йдеться у повідомленні.

Фінансування виділяють на тлі посилення російських атак на українську портову інфраструктуру у Чорному морі.

Також Британія та Норвегія шукають близько 130 млн доларів для спільного фінансування морської коаліції.

В її межах Україна вже отримала десятки всюдиходів-амфібій і рейдових катерів, сотні протикорабельних ракет, а також сотні тисяч набоїв.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер попередив про загрозу глобальній продовольчій безпеці з боку росії у зв'язку з посиленням атак на українські порти у Чорному морі.

Днями МЗС України закликав міжнародну спільноту захистити порти Одеси від російських атак.