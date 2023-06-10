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ПОЛІТИКА

Британія виділить Україні 16 млн фунтів для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС

10 червня 2023, 19:38
Британія виділить Україні 16 млн фунтів для подолання наслідків підриву Каховської ГЕС
Додаткові кошти є доповненням до раніше заявленого зобов’язання у розмірі 220 млн фунтів стерлінгів.

Велика Британія у суботу, 10 червня, оголосила про надання гуманітарної допомоги в розмірі 16 млн фунтів для подолання наслідків підтоплень, спричинених руйнуванням Каховської ГЕС. 

Про це повідомив уряд Великої Британії.

У заяві британського уряду йдеться, що Міністерство закордонних справ і розвитку міжнародної торгівлі Великої Британії надасть Україні 16 млн фунтів стерлінгів для підтримки гуманітарним партнерам, які здатні надати допомогу цивільному населенню, зокрема 32 000 особам, які постраждали від підтоплень.

Додаткові кошти є доповненням до раніше заявленого зобов’язання у розмірі 220 млн фунтів стерлінгів.

Повідомляється, що 10 млн фунтів будуть спрямовані на підтримку Українського Червоного Хреста, 5 млн фунтів — для офісу ООН з координації гуманітарних справ та 1 млн фунтів — для Міжнародної організації з міграції.

Також МЗС Великої Британії відправить до України човни, фільтри для очищення води, водяні насоси та гумові чоботи.

Голова МЗС Джеймс Клеверлі запевнив, що Британія продовжуватиме підтримувати Україну в її боротьбі з наслідками цієї катастрофи.

Єврокомісія також ухвалила надання Україні допомоги після підриву Каховської ГЕС. Першими країнами ЄС, що відправлять допомогу, стали Литва, Німеччина та Австрія.

Каховська ГЕСдопомогаБританія

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