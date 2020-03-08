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Британія використовуватиме нові тести на коронавірус, результат за 90 хвилин

Наразі три чверті результатів тестування приходять протягом 24 годин, а чверть може займати до двох днів
Майже пів мільйона нових швидких тестів на мазок, які називаються LamPORE, будуть доступні з наступного тижня в установах догляду за дорослими та лабораторіях, і ще мільйони будуть надані пізніше цього року.
Британія використовуватиме нові тести на коронавірус, результат за 90 хвилин Слебке місце коронавірусу / Unsplash

У Великій Британії з наступного тижня використовуватимуть нові тести на коронавірус, які даватимуть результат за 90 хвилин.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ВВС.

Майже пів мільйона нових швидких тестів на мазок, які називаються LamPORE, будуть доступні з наступного тижня в установах догляду за дорослими та лабораторіях, і ще мільйони будуть надані пізніше цього року.

Наразі три чверті результатів тестування приходять протягом 24 годин, а чверть може займати до двох днів.

Поки немає загальнодоступних даних про точність нових тестів, але професор медицини Оксфордського університету сер Джон Белл, який консультував уряд щодо тестів, заявив, що вони мають ту саму "чутливість", що і нинішні тести в лабораторії.

Новий тест допоможе відрізнити коронавірус і грип від інших сезонних захворювань набагато швидше. За словами міністра охорони здоров'я Метта Хенкока, це буде "дуже корисно" протягом зими.

"Мільйони нових швидких тестів на коронавірус забезпечать результати на місці за 90 хвилин, що допоможе нам швидко розірвати ланцюги передачі", - сказав він.

Нагадаємо, що у США увійшли в нову фазу епідемії коронавірусу

 

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03 08 2020 14:55
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