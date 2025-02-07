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CУСПІЛЬСТВО

Британія вимагає від Apple доступ до зашифрованих даних користувачів – WP

07 лютого 2025, 17:33
Британія вимагає від Apple доступ до зашифрованих даних користувачів – WP
Фото: з вільного доступу
Передбачається, що якщо Apple надасть уряду Великої Британії доступ до зашифрованих даних, то, найімовірніше, інші країни, включно зі США і Китаєм, побачать можливість зажадати те саме право.

Міністерство внутрішніх справ Великої Британії вимагає, аби Apple створила бекдор, який дасть змогу спецслужбам переглядати контент у зашифрованих iCloud. Водночас вони матимуть доступ не тільки до бекапів британців, а загалом усіх користувачів.

Про це пише Washington Post.

За замовчуванням, сховища iCloud не зашифровані, але у 2022 році з'явилася така функція (Advanced Data Protection). Імовірно, у відповідь на вимоги влади Apple просто відключить цю можливість на території Великої Британії.

У WP припускають, що спецслужб це не влаштує, тому що вони хочуть доступи до зашифрованих сховищ по всьому світу. При цьому Apple навіть не зможе натякнути користувачам про те, що її зашифрований сервіс більше не є повністю безпечним, тому що розкриття факту отримання такої вимоги від влади Великої Британії вважається злочином.

Служби безпеки та офіційні особи Великої Британії послідовно виступали проти послуг наскрізного шифрування, стверджуючи, що ця технологія перешкоджатиме ефективній протидії злочинцям. "Наскрізне шифрування не може перешкодити зусиллям по затриманню винних у найсерйозніших злочинах", – заявив представник уряду Великої Британії у 2022 році після того, як Apple уперше представила наскрізне шифрування.

Агентства США, включно з ФБР, висловлювали подібні побоювання в минулому, однак віднедавна почали рекомендувати шифрування в iCloud як спосіб протидії для захисту від хакерів.

Передбачається, що якщо Apple надасть уряду Великої Британії доступ до зашифрованих даних, то, найімовірніше, інші країни, включно зі США і Китаєм, побачать можливість зажадати те саме право. Apple доведеться вирішити: підкоритися або повністю видалити сервіс шифрування. Інші технологічні компанії напевно зіткнуться з аналогічними запитами.

AppleБританіяiCloud

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