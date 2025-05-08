Британія вимагатиме від мігрантів вільно володіти англійською мовою

Незабаром усі правила будуть внесені в "Білу книгу" і оголошені прем'єром.

Лондон планує ввести жорсткіші вимоги щодо знання мігрантами англійської мови задля забезпечення їх інтеграцію в суспільство.

Про це інформує видання The Times.

Вже наступного тижня опублікують "Білу книгу" з питань імміграції, де вимагатиметься від осіб, які подають заявку на робочу візу до Британії, продемонструвати високий рівень володіння англійською мовою.

Нараші рівень GCSE - це загальний сертифікат про середню освіту з англійської мови як іноземної, вважався достатнім, проте він є занадто базовим для інтеграції.

Сертифікт вимагає від мігрантів розуміння основних питань, "що регулярно виникають на роботі, в школі або під час дозвілля", вміння вирішувати ситуації, "які можуть виникнути під час подорожей", і "складати прості зв'язні тексти на знайомі або особисті теми".

Проте планується підняти рівень до B2, який передбачає, що люди повинні висловлюватися "вільно і спонтанно, без очевидного пошуку виразів" та говорити англійською "гнучко і ефективно для соціальних, академічних і професійних цілей", кажуть в Міністерстві внутрішніх справ.

Мігранти мають складати чіткі, добре структуровані, детальні тексти на складні теми.

"Біла книга" покликана вирішити проблему рекордного рівня чистої міграції, який минулого року становив 728 тисяч осіб, та допомогти працевлаштувати понад дев'ять мільйонів економічно неактивних людей.

Незабаром прем'єр-міністр Кір Стармер оголосить про провала системи імміграції на основі балів, запровадженої Борисом Джонсоном після Brexit, і викладе реформи, спрямовані на зменшення чистої міграції і сприяння економічному зростанню.

Також нововведення посилять правила перевірки, що проводяться для забезпечення того, щоб усі мігранти могли підтвердити своє знання англійської мови.

Заявники на отримання притулку мають відповідати цим стандартам через п'ять років, щоб отримати право на постійне проживання.

Також мігрантам буде донесуть, що "якщо ви хочете приїхати сюди, ви повинні робити свій внесок і інтегруватися".

"Біла книга" вимагатиме від мігрантів довести, що вони поділяють загальні британські цінності, такі як демократія та толерантність до різних релігій, переконань і культур, хоча поки що не зрозуміло, як це буде перевірятися.