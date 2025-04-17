Британія випробовує мікрохвильову зброю для знищення роїв дронів – FT
Міністерство оборони Британії випробувало нову мікрохвильову систему RapidDestroyer, призначену для нейтралізації БпЛА.
Про це пише газета Financial Times.
Зброя була розроблена консорціумом під керівництвом Thales і використовує потужні радіохвилі для виведення з ладу електроніки дронів на відстані.
Під час останнього тесту система знищила два рої по вісім безпілотників кожен.
"Загалом під час випробувань було відстежено, задіяно та знищено понад 100 дронів", — повідомили в міністерстві.
Технологія наразі перебуває розробці. Проте відомо, що RapidDestroyer монтується на вантажівці і споживає велику кількість енергії.
Схожі розробки ведуться і в США: THOR від ВПС США та Leonidas від компанії Epirus вже адаптовані для військового застосування, зокрема на кораблях.
Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну дрони стали ключовим елементом бойових дій.
"Безпілотники стали причиною або допомогли до 80 відсотків бойових втрат під час війни в Україні", - сказав голова оборонного комітету ВРУ Роман Костенко.
Дешеві і мобільні дрони у великих кількостях складно знищувати традиційними засобами. Мікрохвильова зброя випромінює широкий енергетичний промінь, здатний збивати одразу кілька цілей, що робить її економічно вигідною, але вона має свої обмеження.
"Потужні мікрохвильові системи є потенційно дуже ефективним інструментом для захисту від великої кількості безпілотників і, можливо, крилатих ракет", - сказав співробітник Royal United Services Institute Джастін Бронк.
За його словами, в умовах інфраструктури або міських об’єктів така зброя може викликати побічні ефекти. Мікрохвильову зброю розглядають і як частину системи протиракетної оборони. Наприклад, ВМС США планують у 2026 році випробувати проєкт "Meteor", здатний збивати надзвукові ракети.
У сучасній війні безпілотники стикаються зі "стіною електронних перешкод" і тому така технологія може стати критично важливою.
"Це гра "міри проти контрзаходів", додавши, що існують способи захисту дронів від мікрохвиль, зокрема шляхом екранізації схем", - заявив один британський офіцер.