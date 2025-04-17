Британія випробовує мікрохвильову зброю для знищення роїв дронів – FT

Вона використовує потужну радіочастоту, щоб підпалити системи на відстані.

Міністерство оборони Британії випробувало нову мікрохвильову систему RapidDestroyer, призначену для нейтралізації БпЛА.

Про це пише газета Financial Times.

Зброя була розроблена консорціумом під керівництвом Thales і використовує потужні радіохвилі для виведення з ладу електроніки дронів на відстані.

Під час останнього тесту система знищила два рої по вісім безпілотників кожен.

"Загалом під час випробувань було відстежено, задіяно та знищено понад 100 дронів", — повідомили в міністерстві.

Технологія наразі перебуває розробці. Проте відомо, що RapidDestroyer монтується на вантажівці і споживає велику кількість енергії.

Схожі розробки ведуться і в США: THOR від ВПС США та Leonidas від компанії Epirus вже адаптовані для військового застосування, зокрема на кораблях.

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну дрони стали ключовим елементом бойових дій.

"Безпілотники стали причиною або допомогли до 80 відсотків бойових втрат під час війни в Україні", - сказав голова оборонного комітету ВРУ Роман Костенко.

Дешеві і мобільні дрони у великих кількостях складно знищувати традиційними засобами. Мікрохвильова зброя випромінює широкий енергетичний промінь, здатний збивати одразу кілька цілей, що робить її економічно вигідною, але вона має свої обмеження.

"Потужні мікрохвильові системи є потенційно дуже ефективним інструментом для захисту від великої кількості безпілотників і, можливо, крилатих ракет", - сказав співробітник Royal United Services Institute Джастін Бронк.

За його словами, в умовах інфраструктури або міських об’єктів така зброя може викликати побічні ефекти. Мікрохвильову зброю розглядають і як частину системи протиракетної оборони. Наприклад, ВМС США планують у 2026 році випробувати проєкт "Meteor", здатний збивати надзвукові ракети.

У сучасній війні безпілотники стикаються зі "стіною електронних перешкод" і тому така технологія може стати критично важливою.

"Це гра "міри проти контрзаходів", додавши, що існують способи захисту дронів від мікрохвиль, зокрема шляхом екранізації схем", - заявив один британський офіцер.