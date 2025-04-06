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Британія випробувала новітню гіперзвукову крилату ракету – The Telegraph

06 квітня 2025, 16:53
Британія випробувала новітню гіперзвукову крилату ракету – The Telegraph
Фото: з вільного доступу
Новий двигун приводитиме в дію новітню гіперзвукову крилату ракету, що охоплює більшу дальність польоту, ніж звичайна ракета.
Велика Британія успішно завершила випробування нового двигуна для гіперзвукових ракет, що є "критично важливим кроком" для оборони в Європі. 
 
Про це пише The Telegraph.
 
Новий двигун приводитиме в дію новітню гіперзвукову крилату ракету, що охоплює більшу дальність польоту, ніж звичайна ракета.
 
"Двигун успішно продемонстрував використання повітря для згоряння, а не окремого бортового кисневого пристрою, і має значно просунути можливості Великої Британії в галузі гіперзвукової зброї", - наголошується в статті.
 
Міністерство оборони заявило, що двигун забезпечить "трансформаційний потенціал", який забезпечить оперативну перевагу для майбутніх збройних сил Великої Британії.
 
У рамках спільної групи під керівництвом Лабораторії оборонної науки і технологій та Дослідницької лабораторії ВПС США було проведено 233 успішних статичних випробувальних запуски в Дослідницькому центрі НАСА Ленглі у Вірджинії, США.
 
Випробування були частиною британської програми гіперзвукової зброї, яка проводилася протягом шести тижнів і включала аналіз даних у реальному часі для уточнення аспектів конструкції та підвищення продуктивності двигуна за підтримки галузевих партнерів.
 
Раніше повідомлялося, що Велика Британія планувала оснастити збройні сили вітчизняною гіперзвуковою крилатою ракетою до кінця десятиліття. Для боротьби з противниками була потрібна ракета, яка могла б розвивати швидкість, що перевищує 5 Махів, щоб наздогнати Китай, росію і США.

 

Британіявійна в Україніросія окупанти

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