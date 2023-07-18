Британія вивчає захоплену в Україні російську військову техніку

Головнокомандувач Збройних сил Британії адмірал Тоні Радакін зазначив, що війна росії проти Україні стала "тривожним дзвінком" для його збройних сил.

Британія досліджує захоплену українськими військовими російську техніку, щоб дізнатися більше про те, як захиститися від гіпотетичного майбутнього нападу.

Про це повідомляє Sky News.

Головнокомандувач Збройних сил Британії адмірал Тоні Радакін зазначив, що війна росії проти Україні стала "тривожним дзвінком" для його збройних сил, вимагаючи від них бути швидшими та більш сміливими у тому, що вони впроваджують.

Відповідаючи на запитання про те, чого Британія навчилася, вивчаючи захоплені російські військові машини в Україні, Радакін сказав: "Це дійсно важливо, тому що ми в клубі націй, і коли ми отримуємо російську техніку або техніку інших країн, яка може становити небезпеку для нас у майбутньому, ми ділимося цими знаннями".

"Але у нас також є науковці, які розбирають деталі, які може мати інша країна, до справді криміналістичного рівня, і це допомагає нам зрозуміти: як працює їхнє обладнання? Як ми можемо його перемогти? Як ми можемо мати ще кращу броню? Як ми можемо порушити їхні комунікації? Як ми можемо забезпечити проникнення крізь їхню оборону? І це те, що ми робимо", - сказав він.

До того ж, міністр оборони Британії Бен Воллес, який залишає посаду, описав Україну як "бойову лабораторію" для українських військ та їхніх західних союзників, які експериментують з новими видами зброї та технологій для боротьби з російським військом.

"Їм довелося ризикувати і експериментувати з речами, про які вони не знали, чи працюють вони чи ні, і вони стали бойовою лабораторією для своїх збройних сил, і це показало нам шлях", - сказав він.

Політик зазначив, що шкодує про обставини, за яких це сталося, але, за його словами, "це показало нам, як треба діяти в 21 столітті на новому полі бою".

Під час контрнаступу ЗСУ на півдні та сході минулого року наші бійці захопили велику кількість російської техніки. Навіть за мінімальними оцінками росія вибилася в лідери з "постачання" важкої техніки та зброї для української армії.

Так, українські військові захоплюють ворожу техніку, ремонтують її та використовують проти загарбників.