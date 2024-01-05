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ПОЛІТИКА

Британія виводить з експлуатації два фрегати ВМС через нестачу моряків

05 січня 2024, 17:31
Британія виводить з експлуатації два фрегати ВМС через нестачу моряків
Фото: Міноборони РФ
У ВМС стався обвал припливу новобранців на службу.

Британія виведе з експлуатації два кораблі королівського військово-морського флоту. Причиною є нестача моряків.

Про це повідомляє  The Telegraph.

За інформацією видання, фрегат HMS Westminster, який нещодавно був відремонтований, та фрегат HMS Argyll будуть виведені з експлуатації у цьому році.

Екіпажі кораблів направлять на роботу до нового флоту фрегатів типу 26, коли вони надійдуть на озброєння.

Як зазначають журналісти, це відбувається у той час, коли британські збройні сили переживають серйозну кризу з набором персоналу, а у ВМС стався обвал припливу новобранців на службу.

"Нам доведеться забирати особовий склад з однієї частини ВМС для того, щоб перевести його в іншу", - наводить видання слова неназваного джерела.

В результаті цього кількість фрегатів у надводному флоті Великої Британії скоротиться до дев'яти, поки на озброєння не надійдуть два кораблі нового типу.

Після виведення з експлуатації кораблі буде або списано, або продано союзникам.

вмсБританія

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