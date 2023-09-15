Британія визнала ПВК "Вагнер" терористичною організацією

Тепер за допомогу ПВК або схвалення її діяльності передбачена кримінальна відповідальність.

Велика Британія офіційно визнала групу Вагнера (ПВК "Вагнер") терористичною організацією.

Про це йдеться на сайті уряду Сполученого Королівства.

"Сьогодні, 15 вересня, російська найманська організація, група Вагнера, була визначена як терористична організація. Рішення набуває чинності негайно та робить належність до групи Вагнера чи її активну підтримку у Британії кримінальним правопорушенням, із потенційними санкціями до 14 років позбавлення волі на додачу до чи замість штрафу", – йдеться у заяві.

Окрім ПВК "Вагнер", у британському списку терористичних організацій ще 78 угруповань.

Ще 6 вересня відповідний наказ внесли до парламенту, сьогодні він був прийнятий. Міністр внутрішніх справ Сюелла Браверман назвала "Вагнер" "жорстокою і руйнівною організацією, яка діє як військовий інструмент росії владіміра путіна за кордоном".