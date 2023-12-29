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Британія з наступного року очолить Сили швидкого реагування НАТО

29 грудня 2023, 12:15
Британія з наступного року очолить Сили швидкого реагування НАТО
Джерело: ua.news
Це з'єднання було створено у відповідь на анексію Криму рф і після початку війни на Донбасі 2014 році.

Велика Британія у 2024 році очолить Об'єднану оперативну групу підвищеної готовності НАТО, яка базується у польському Щецині.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Великої Британії.

"Очоливши Об'єднану оперативну групу НАТО підвищеної готовності в 2024 році, ми посідаємо ще одну провідну позицію в Альянсі, надсилаючи чіткий сигнал про те, що Британія посилює свої глобальні оборонні зобов'язання, коли НАТО вступає у свій 75-й рік. Збройні сили Великої Британії готові будь-якої миті стати на захист наших членів Альянсу і захистити британські національні інтереси", – сказав британський міністр оборони Грант Шаппс.

Основу групи складе 7-ма легка механізована бригада Великої Британії чисельністю близько шести тисяч військовослужбовців.

Країни-члени НАТО очолюють групу на ротаційній основі. У 2023 році групу очолювала Німеччина.

Британія вже перебувала на чолі групи в 2017 році.

Це з'єднання було створено у відповідь на анексію Криму  рф і  після початку війни на Донбасі 2014 році.

Мета створення – зміцнення східноєвропейського флангу НАТО і підвищення рівня реагування на загрози. Бригада здатна до бойового розгортання протягом 48 годин.

НАТОБританіявійна в Україніросія окупанти

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