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ПОЛІТИКА

Британія з Україною: Стармер підтвердив непохитну підтримку

01 березня 2025, 20:35
Британія з Україною: Стармер підтвердив непохитну підтримку
джерело president.gov.ua
Зеленський і Стармер зустрілися у Лондоні.

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер під час зустрічі з Володимиром Зеленським на Даунінг-стріт запевнив, що Україна має «повну підтримку всього Сполученого Королівства» і що Лондон залишатиметься поруч "стільки, скільки буде потрібно".

Зустріч двох лідерів розпочалася з теплого жесту – Стармер відійшов від дверей резиденції №10, щоб обійняти президента України. Зеленський, одягнений у чорну сорочку з гербом України та чорні карго-штани, висловив подяку Великій Британії за постійну допомогу.

Про це інформує The Telegraph.

"Ми розраховуємо на вашу підтримку", – сказав він прем’єру. Зустріч відбувається на тлі занепокоєння щодо майбутнього підтримки України з боку США після напруженої розмови Зеленського з Дональдом Трампом у Білому домі. Напередодні українського лідера розкритикували у Вашингтоні за те, що він не вдягнув костюм на зустріч із американським президентом.

Стармер, у свою чергу, наголосив на непохитній позиції британського народу щодо України.

"Крики підтримки, які ви чуєте тут, на Даунінг-стріт, демонструють рішучість Великої Британії підтримувати Україну та її суверенітет", – заявив він.

Після короткого спілкування Зеленський помахав у камеру, а Стармер підняв великий палець вгору, що символізувало теплі відносини між двома країнами.

За зачиненими дверима лідери обговорять майбутнє військової та фінансової допомоги Україні. Також Зеленський завтра зустрінеться з королем Чарльзом III у Сандрингемі.

У неділю 2 березня Володимир Зеленський візьме участь у саміті європейських лідерів щодо підтримки України.

Крім того, запланована низка двосторонніх зустрічей, зокрема з королем Чарльзом ІІІ.

Британіяпідтримка УкраїнивійнаКір СтармерВолодимир Зеленський

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