Британія заборонить продаж авто на дизелі та бензині з 2035 року
Про це повідомляє ВВС,передає УКРІНФОРМ.
"Заборону на продаж нових бензинових, дизельних або гібридних автомобілів у Великій Британії буде перенесено з 2040 на 2035 рік", - йдеться в повідомленні.
Процес вирішили прискорити після заяви експертів про те, що в 2040 році вводити заборону буде надто пізно, якщо країна хоче звести викиди вуглекислого газу майже до нуля до середини цього століття.
Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про нову політику щодо автомобілів у рамках запуску події, присвяченої кліматичному саміту ООН у листопаді в Глазго.
За словами прем'єра, 2020-й стане "роком кліматичної дії" заради планети.
Нагадаємо, що більше ніж через три роки після референдуму, 31 січня 2020 року о 23:00 за Грінвічем, Велика Британія офіційно залишила Європейський Союз.
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