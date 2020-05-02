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Британія заборонить продаж авто на дизелі та бензині з 2035 року

"Заборону на продаж нових бензинових, дизельних або гібридних автомобілів у Великій Британії буде перенесено з 2040 на 2035 рік"
Велика Британія планує ввести заборону на продаж нових автомобілів із двигунами внутрішнього згоряння у 2035 році.
Британія заборонить продаж авто на дизелі та бензині з 2035 року Фото:ivtour.com.ua

Про це повідомляє ВВС,передає УКРІНФОРМ.

"Заборону на продаж нових бензинових, дизельних або гібридних автомобілів у Великій Британії буде перенесено з 2040 на 2035 рік", - йдеться в повідомленні.

Процес вирішили прискорити після заяви експертів про те, що в 2040 році вводити заборону буде надто пізно, якщо країна хоче звести викиди вуглекислого газу майже до нуля до середини цього століття.

Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон оголосив про нову політику щодо автомобілів у рамках запуску події, присвяченої кліматичному саміту ООН у листопаді в Глазго.

За словами прем'єра, 2020-й стане "роком кліматичної дії" заради планети.

Нагадаємо, що більше ніж через три роки після референдуму, 31 січня 2020 року о 23:00 за Грінвічем, Велика Британія офіційно залишила Європейський Союз.

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05 02 2020 11:20
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