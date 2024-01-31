Британія закликає терміново передати Україні гроші від продажу Абрамовичем "Челсі"

російський олігарх і його люди блокують процес, заявляли журналісти.

Комітет Палати лордів закликав уряд Великої Британії терміново передати на допомогу Україні гроші, які були виручені від продажу російським олігархом Романом Абрамовичем футбольного клубу "Челсі".

Мова йде про 2,5 мільярда фунтів (близько 3,17 мільярда доларів).

Про це пише BBC.

"Ми знаходимо незбагненним те, що уряд досі не розв'язав проблему з використанням заморожених коштів від продажу Chelsea FC на підтримку України. Ми закликаємо уряд застосувати всі юридичні важелі, щоб терміново знайти вихід із цього глухого кута та надати Україні таку потрібну допомогу, яку ми обіцяли, і яка вже давно затримується. Усі кошти мають бути витрачені на територіях, підконтрольних владі України", − йдеться в опублікованій доповіді комітету Палати лордів з європейських справ.

Роману Абрамовичу, який потрапив під санкції за тісні зв'язки з кремлем, незабаром після повномасштабного вторгнення росії в Україну дозволили продати "Челсі" за умови, що виручені гроші підуть на гуманітарну допомогу постраждалим від війни українцям. Однак ці кошти досі лежать замороженими в одному з британських банків.

Заступник міністра закордонних справ у європейських справах Лео Дохерті, роз'яснюючи в грудні ситуацію членам комітету, нагадав, що уряд, видаючи ліцензію на продаж футбольного клубу, одночасно опублікував офіційну декларацію, в якій заявив, що виручені гроші мають піти на надання допомоги на території України.

Однак люди, яких Абрамович найняв керувати майбутнім спеціальним фондом, куди мали перерахувати гроші, стверджують, що в ліцензії цю умову щодо території України сформульовано не так чітко, і домагаються того, аби фінанси дозволили використати поза межами України, зокрема в Ізраїлі.

Поки триває ця юридична суперечка, передати гроші Україні не можна.