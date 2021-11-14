ПОЛІТИКА НОВИНИМіністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс закликає Європейський союз заблокувати сертифікацію газопроводу "Північний потік-2". А також зміцнити свої зв'язки з країнами-партнерами.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британія закликала Євросоюз бойкотувати "Північний потік-2"
За словами Елізебет Трасс, в критичний час Європа має зміцнювати інвестиційні та торговельні зв'язки з країнами, які дотримуються правил ринкової економіки
Міністр закордонних справ Британії Ліз Трасс Фото: Український тиждень
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Telegraph.
"Це ("Північний потік-2", - ред.) ризикує підірвати європейську безпеку, дозволивши Росії посилити контроль над тими країнами, які покладаються на її газ, незважаючи на пандемію, що нагадує нам про важливість наявності різноманітних ланцюжків поставок, щоб уникнути стратегічної залежності від ненадійних партнерів", - зазначила Трасс.
За її словами, в критичний час Європа має зміцнювати інвестиційні та торговельні зв'язки з країнами, які дотримуються правил ринкової економіки.
"Ми не можемо і ніколи не будемо надавати допомогу тим, хто хоче підірвати свободу і демократію", - додала Трасс.
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