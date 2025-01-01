Британія замовила далекобійні дрони для ударів по росії – Defense Express

Міноборони Великої Британії уклало угоду із компанією Modini на постачання далекобійних дронів-камікадзе.

Контракт передбачає постачання невідомої кількості неназваних дронів компанії Modini впродовж 24 місяців на загальну суму 7,5 млн фунтів (9,4 млн доларів).

Хоча інформація не розкривається, наразі єдиний відомий проєкт компанії - Dart 250. Це реактивний дрон з дальністю польоту понад 250 км та навантаженням до 25 кг. Крім того, він має просунуту систему навігації з польотом із огинанням рельєфу місцевості.

У 2024 році була також представлена антиРЕБ-версія БПЛА Dart 250EW із пасивною головкою самонаведення на джерело радіоперешкод. Modini працює й над розвідувальною версією цього безпілотника.

За даними UK Defence Journal, контактування БПЛА відбувається у межах операції НАТО під керівництвом Великої Британії Operation Cabrit. Вона передбачає збільшення присутності у Балтійському регіоні для стримування російської агресії. Тому можна сказати, що дрони Dart 250 будуть направлені саме проти рф.

"Dart 250 може викликати певні асоціації із дроном, який один з українських журналістів позиціонував, як українську розробку. І під час невизначеності щодо зовнішнього вигляду "Паляниці" міг вважатися нею. Чому так сталось - наразі невідомо. Як і про будь-яку участь України у діяльності Modini, яка працює з 2006 року у невеликому місті Пьюсі у Вілтширі на півдні Англії. Але цілком можливо, що бойове хрещення Dart 250 вже давно пройшов і на практиці довів свою ефективність", - підсумували аналітики Defense Expresss.