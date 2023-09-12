Британське міністерство оборони зробило нове замовлення на виробництво і поставку боєприпасів вартістю $162 мільйони в межах програми створення резерву на тлі війни в Україні у компанії BAE Systems.

Про це повідомляє Укрінформ, посилаючись на заяву компанії.

"В липні Британія вже підписала контракт на постачання боєприпасів на суму $349 млн з BAE, найбільшою британською оборонною компанією, перш ніж у вівторок вона скористалася опціоном збільшити постачання ще на 130 млн фунтів. Наразі загальна вартість контракту оцінюється більш як $510 млн", - пише компанія.

Повне замовлення з оборонним обладнанням і підтримкою буде виконано на заводах BAE Systems у Вашингтоні і Гласкоді.

В рамках контракту загалом буде створено понад 200 нових робочих місць на півночі Англії та в Південному Уельсі, що збільшить штат компанії, який налічує 1200 осіб, які працюють у сфері виробництва боєприпасів у Британії.