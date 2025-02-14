Британія запровадила нові санкції проти росіян
14 лютого 2025, 12:57
Фото: з відкритих джерел
під обмеження потрапив також заступник міністра оборони росії Павло Фрадков.
Велика Британія запровадила нові санкції проти кількох громадян і компаній рф, під обмеження потрапив також заступник міністра оборони росії Павло Фрадков.
Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на документ Офісу з питань виконання санкцій при Міністерстві фінансів Британії.
Деталі: У документі зазначають, що 14 лютого Міністерство закордонних справ Сполученого Королівства оновило санкційний список.
Зокрема, у нього додали Павла Фрадкова, який з червня 2024 року є заступником Міністра оборони росії.
Крім того, це бізнесмен Артем Чайка і директор Федеральної служби з технічного та експортного контролю Владімір Селін.
Також санкційний список поповнили компанії "Завод Кіров-Енергомаш" і "Росатом – Адитивні Технології".
У списках також – ТОВ "Росатом – Адитивні Технології" та АТ "Завод "Кіров-Енергомаш".