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Британія запровадила нові санкції проти росіян

14 лютого 2025, 12:57
Британія запровадила нові санкції проти росіян
Фото: з відкритих джерел
під обмеження потрапив також заступник міністра оборони росії Павло Фрадков.
Велика Британія запровадила нові санкції проти кількох громадян і компаній рф, під обмеження потрапив також заступник міністра оборони росії Павло Фрадков.
 
Про це повідомила "Європейська правда" з посиланням на документ Офісу з питань виконання санкцій при Міністерстві фінансів Британії.
 
Деталі: У документі зазначають, що 14 лютого Міністерство закордонних справ Сполученого Королівства оновило санкційний список. 
 
Зокрема, у нього додали Павла Фрадкова, який з червня 2024 року є заступником Міністра оборони росії.
 
Крім того, це бізнесмен Артем Чайка і директор Федеральної служби з технічного та експортного контролю Владімір Селін.
 
Також санкційний список поповнили компанії "Завод Кіров-Енергомаш" і "Росатом – Адитивні Технології". 
 
У списках також – ТОВ "Росатом – Адитивні Технології" та АТ "Завод "Кіров-Енергомаш".
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