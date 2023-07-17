Британія запровадила нові санкції проти росіян, причетних до депортації українських дітей

Зокрема під санкції потрапили міністр культури та міністр освіти рф.

Уряд Сполученого Короілвства запровадив санкції проти 14 людей у відповідь на "спроби рф знищити українську національну ідентичність", з яких 11 причетні до примусового переміщення дітей.

Про це зазначається на сайті уряду Британії.

Глава МЗС Великої Британії Джеймс Клеверлі заявив: "Сьогоднішні санкції притягують до відповідальності тих, хто підтримує режим путіна, включно з тими, хто бажає знищити Україну, зруйнувати її національну ідентичність і стерти її майбутнє".

Зокрема Лондон наклав санції на міністерку культури рф Ольгу Любімову та міністра освіти країни-агресора Сєргєя Кравцова.

"Ці особи відіграли підступну роль у розрахованій росією програмі депортації, спрямованій на знищення української культурної та національної ідентичності. Понад 19 000 українських дітей були примусово депортовані російською владою до рф або на тимчасово контрольовану нею територію", – йдеться в повідомленні.

Депортація українських дітей – один із воєнних злочинів росії, за який Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт путіна та дитячого омбудсмана рф Марії Львової-Бєлової. Наразі відомо про примусову депортацію щонайменше 19 453 українських громадян віком до 18-ти років.