Британія запровадить масштабні санкції проти тіньового флоту росії

Країни продовжують економічний тиск на рф.

Велика Британія запровадить санкції проти майже сотні нафтових танкерів ізтак званого "тіньового флоту" росії, намагаючись посилити тиск на москву у війні проти України.

Про це пише Reuters із посиланням на повідомлення перед початком зустрічі лідерів Альянсу спільного експедиційного корпусу (JEF) у Норвегії.

За даними британського уряду, ці судна з початку минулого року перевезли вантажі на суму понад 24 млрд доларів, а деякі з них також брали участь у пошкодженні критичної інфраструктури.

Офіс прем’єр-міністра Кіра Стармера назвав цей пакет заходів найбільшим у боротьбі з «тіньовим флотом». Деталей не розкрили, але подібні раніше запроваджені санкції обмежували або забороняли рух таких суден і їхній допуск у британські порти.

Стармер оголосить про нові обмеження на саміті JEF в Осло.

Альянс, заснований у 2014 році й очолюваний Великою Британією, об’єднує десять північноєвропейських держав — серед них Данія, Нідерланди, Фінляндія та Швеція — і доповнює ширшу співпрацю в рамках НАТО.

"Кожен наш крок із підвищення тиску на росію та наближення до справедливого й стійкого миру в Україні є ще одним кроком до безпеки та процвітання в Британії. Ми зробимо все можливе, щоби зруйнувати діяльність його (путіна — ред) "тіньового флоту", позбавити його воєнний апарат нафтових доходів і захистити підводну інфраструктуру, від якої залежить наше повсякденне життя", — заявив Стармер.

Суда "тіньового флоту" підозрюють у пошкодженні підводних комунікацій у Європі — ліній електропередач, кабелів і трубопроводів у Балтійському морі.

Стривожені зростанням ризику актів диверсій представники країн Півночі та Балтії,, давно наполягають на рішучих діях.