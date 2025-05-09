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ПОЛІТИКА

Британія запровадить масштабні санкції проти тіньового флоту росії

09 травня 2025, 08:21
Британія запровадить масштабні санкції проти тіньового флоту росії
Фото: з вільного доступу
Країни продовжують економічний тиск на рф.

Велика Британія запровадить санкції проти майже сотні нафтових танкерів ізтак званого "тіньового флоту" росії, намагаючись посилити тиск на москву у війні проти України.

Про це пише Reuters із посиланням на повідомлення перед початком зустрічі лідерів Альянсу спільного експедиційного корпусу (JEF) у Норвегії.

За даними британського уряду, ці судна з початку минулого року перевезли вантажі на суму понад 24 млрд доларів, а деякі з них також брали участь у пошкодженні критичної інфраструктури.

Офіс прем’єр-міністра Кіра Стармера назвав цей пакет заходів найбільшим у боротьбі з «тіньовим флотом». Деталей не розкрили, але подібні раніше запроваджені санкції обмежували або забороняли рух таких суден і їхній допуск у британські порти.

Стармер оголосить про нові обмеження на саміті JEF в Осло.

Альянс, заснований у 2014 році й очолюваний Великою Британією, об’єднує десять північноєвропейських держав — серед них Данія, Нідерланди, Фінляндія та Швеція — і доповнює ширшу співпрацю в рамках НАТО.

"Кожен наш крок із підвищення тиску на росію та наближення до справедливого й стійкого миру в Україні є ще одним кроком до безпеки та процвітання в Британії. Ми зробимо все можливе, щоби зруйнувати діяльність його (путіна — ред) "тіньового флоту", позбавити його воєнний апарат нафтових доходів і захистити підводну інфраструктуру, від якої залежить наше повсякденне життя", — заявив Стармер.

Суда "тіньового флоту" підозрюють у пошкодженні підводних комунікацій у Європі — ліній електропередач, кабелів і трубопроводів у Балтійському морі.

Стривожені зростанням ризику актів диверсій представники країн Півночі та Балтії,, давно наполягають на рішучих діях.

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