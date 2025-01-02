Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Британія запроваджує нові закони проти контрабанди мігрантів

02 січня 2025, 11:59
Британія запроваджує нові закони проти контрабанди мігрантів
В уряді вважають, що це допоможе "ліквідувати організовані мережі імміграційної злочинності".

У Великій Британії підозрювані в незаконному перевезенні нелегальних мігрантів зіткнуться з суворими обмеженнями згідно з новими законами.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначили в британському уряді, підозрювані зіткнуться з заборонами на поїздки, відключенням соціальних мереж і обмеженнями на використання телефонів.

В уряді вважають, що це допоможе "ліквідувати організовані мережі імміграційної злочинності".

"Ми надамо правоохоронним органам ширші повноваження, необхідні для переслідування і припинення діяльності цих мерзенних бандитських угруповань", – заявила міністерка внутрішніх справ Іветт Купер.

За її словами, охорону кордонів є однією з основ нещодавно розробленого урядом "плану змін".

За даними уряду, у 2024 році понад 36 800 осіб здійснили небезпечний перетин, щоб прибути до Британії, що на 25% більше, ніж у попередньому році. Кілька десятків людей загинули, намагаючись потрапити до Британії.

На початку жовтня Британія зареєструвала рекордну за 2024 рік денну кількість прибуттів мігрантів, що нелегально перетинають Ла-Манш на невеликих човнах – 973 людини. 

мігрантиБританія

Останні матеріали

Агент хаосу. кремлівські інсайдери розкрили, як Трамп таємно допомагає путіну – Джулія Девіс
Політика
Агент хаосу. кремлівські інсайдери розкрили, як Трамп таємно допомагає путіну – Джулія Девіс
Переклад iPress – 02 січня 2025, 10:22
росіяни продовжують
Політика
росіяни продовжують "м'ясні штурми" на Курщині та Донеччині. Сирський продовжує "латати" оборону – Дональд Гілл
Переклад iPress – 02 січня 2025, 08:19
Фінляндизація: давайте ще. Диверсійні операції росії наштовхнулися на першу реальну перешкоду – Едвард Лукас
Політика
Фінляндизація: давайте ще. Диверсійні операції росії наштовхнулися на першу реальну перешкоду – Едвард Лукас
Переклад iPress – 31 грудня 2024, 11:37
25 років правління путіна. Як колишній агент КДБ перевернув росію з ніг на голову – The Times
Політика
25 років правління путіна. Як колишній агент КДБ перевернув росію з ніг на голову – The Times
Переклад iPress – 31 грудня 2024, 08:22
Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Політика
Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Переклад iPress – 30 грудня 2024, 16:20
російсько-українська війна: оптимісти та песимісти. Підсумки року – Лоуренс Фрідман
Політика
російсько-українська війна: оптимісти та песимісти. Підсумки року – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 грудня 2024, 12:18
Ця війна справді глобальна. Реакція Фінляндії, Азербайджану та інших – Філліпс О'Брайен
Політика
Ця війна справді глобальна. Реакція Фінляндії, Азербайджану та інших – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2024, 21:46
Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Політика
Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Переклад iPress – 27 грудня 2024, 13:54
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється