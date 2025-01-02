Британія запроваджує нові закони проти контрабанди мігрантів

В уряді вважають, що це допоможе "ліквідувати організовані мережі імміграційної злочинності".

У Великій Британії підозрювані в незаконному перевезенні нелегальних мігрантів зіткнуться з суворими обмеженнями згідно з новими законами.

Про це повідомляє Reuters.

Як зазначили в британському уряді, підозрювані зіткнуться з заборонами на поїздки, відключенням соціальних мереж і обмеженнями на використання телефонів.

В уряді вважають, що це допоможе "ліквідувати організовані мережі імміграційної злочинності".

"Ми надамо правоохоронним органам ширші повноваження, необхідні для переслідування і припинення діяльності цих мерзенних бандитських угруповань", – заявила міністерка внутрішніх справ Іветт Купер.

За її словами, охорону кордонів є однією з основ нещодавно розробленого урядом "плану змін".

За даними уряду, у 2024 році понад 36 800 осіб здійснили небезпечний перетин, щоб прибути до Британії, що на 25% більше, ніж у попередньому році. Кілька десятків людей загинули, намагаючись потрапити до Британії.

На початку жовтня Британія зареєструвала рекордну за 2024 рік денну кількість прибуттів мігрантів, що нелегально перетинають Ла-Манш на невеликих човнах – 973 людини.