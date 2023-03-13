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Британія збільшить витрати на оборону

13 березня 2023, 10:12
Британія збільшить витрати на оборону
Фото: Getty Images
Прем'єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заявив про збільшення видатків на оборону в найближчі два роки.

Британія планує збільшити витратити на оборону в найближчі два роки на 5 мільярдів фунтів стерлінгів (близько 6 мільярдів доларів США).

Про це повідомляє The Telegraph

Англійське періодичне видання пише, що британські витрати на оборону в 2021-2022 роках становили £571,4 млрд.

Зазначається, що додаткові 5 мільярдів фунтів стерлінгів дозволять до 2025 року збільшити витрати на оборону до 2,25% ВВП.

У британському уряді вказали, що пункт про збільшення військового бюджету буде відображено в оновленій версії Комплексного огляду питань безпеки, оборони та зовнішньої політики Сполученого Королівства.

Як зауважується, 3 мільярди фунтів будуть спрямовані на розвиток ядерних сил стримування, а решта суми піде на заповнення запасів переданих Україні боєприпасів та озброєнь.

"Документ відповідає на геополітичні загрози, що виникають внаслідок війни росії проти України та економічного примусу з боку Китаю", – йдеться в заяві.

Вихідними стало відомо, що прем'єр Британії летить до США на зустріч з Байденом.
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