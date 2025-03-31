Британія збирає 40 країн на саміт боротьби з нелегальною міграцією

На ньому буде досліджено "весь спектр факторів, які сприяють нелегальній міграції.

В понеділок, 31 березня, у Великій Британії проходить саміт за участю 40 країн та організацій з питання боротьби з нелегальною міграцією.

Про це йдеться на сайті британського уряду.

"Велика Британія очолює найжорсткішу в історії міжнародну боротьбу з організованою імміграційною злочинністю, а прем'єр-міністр і міністр внутрішніх справ проводять сьогодні історичний саміт. Саміт проти організованої імміграційної злочинності об'єднує понад 40 країн, включаючи США, В'єтнам, Ірак та Францію, щоб об'єднатися навколо нового підходу до ліквідації банд, які займаються незаконним переправленням людей, і реалізувати пріоритети робочих людей щодо безпечних кордонів", - написано у повідомленні.

Вперше на глобальному саміті такого масштабу буде досліджено "весь спектр факторів, які сприяють нелегальній міграції, від ланцюжка перевезень на невеликих човнах до заходів по боротьбі з торгівлею людьми, незаконним фінансуванням і рекламою в соціальних мережах".

Також на заході будуть представники Meta, X та TikTok , які обговорять, як спільно боротися з онлайн-пропагандою нелегальної міграції.