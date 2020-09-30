ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКомпанія National Grid Plc, що працює у Британії та США, планує створити підводну енергомережу, що поєднає нові вітрові електростанції та інтерконектори, через які енергія надходить до споживачів. Це дозволить ефективніше постачати у мережу енергію, вироблену на станціях у морі.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Британія з'єднає морські вітрові електростанції підводною мережею, що дозволить заощадити
Економія сягне 7,7 млрд доларів
Фото: АFP
Компанія National Grid Plc, що працює у Британії та США, планує створити підводну енергомережу, що поєднає нові вітрові електростанції та інтерконектори, через які енергія надходить до споживачів. Це дозволить ефективніше постачати у мережу енергію, вироблену на станціях у морі.
Мережа з’єднає між собою низку вітрових електростанцій, розташованих неподалік одна від одної, щоб енергія з них поступала у спільну підводну мережу для подальшої передачі, пише "Європейська правда" зз посиланням на Bloomberg..
Завдяки оптимізації різних витрат до 2050 року це дозволить заощадити близько 7,7 млрд доларів коштів споживачів.
На сьогодні Британія має найбільшу у світі мережу вітрових електростанцій, розміщених у морі. До 2030 року їхня кількість має зрости у чотири рази, на ще 40 ГВт. Спорудження цих потужностей буде коштувати орієнтовно 50 млрд фунтів стерлінгів.
Окрім того, минулого тижня компанія разом із данським партнером Tennet BV оголосили про намір поєднати мережею морські вітрові електростанції Британії та Данії.
"Використання вітрової енергії є ключовою складовою урядових планів зробити Британію екологічно нейтральною до 2050 року", - зазначає Фінтан Слай, представник National Grid.
Також буде цікаво; Минулого року "зелені" електростанції Німеччини вперше виробили більше енергії, ніж теплові
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