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Британія змінила правила перетину кордону для європейських громадян

02 квітня 2025, 15:58
Британія змінила правила перетину кордону для європейських громадян
Фото: з вільних джерел
Таким чином країна прагне посилити імміграційну безпеку.

Від сьогодні, 2 квітня, Велика Британія вимагає від громадян Євросоюзу, які відвідують країну, електронний дозвіл на в’їзд.

Про це повідомила агенція Reuters.

Європейські відвідувачі мають заздалегідь отримати електронний дозвіл для поїздок у Британії, адже англійський уряд слідом за іншими країнами прагне посилити імміграційну безпеку.

Правила оформлення дозволу передбачає, що усі відвідувачі, яким не потрібна віза для в’їзду до Британії, повинні придбати попередній дозвіл на поїздку онлайн за ціною 10 фунтів стерлінгів і з 9 квітня ціна підвищиться до 16 фунтів. 

Проте буде виняток - для громадян Ірландії.

Минулого року режим ЕТА був запроваджений для неєвропейських громадян, включаючи відвідувачів зі Сполучених Штатів, Канади та Австралії.

 
Велика БританіяЄвросоюзкордон

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