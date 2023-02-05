Британія зосереджена на тому, аби доставити озброєння Україні якнайшвидше - Сунак

Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Британії Ріші Сунак вкотре обговорили шляхи передачі озброєнь в країну.

Про це Прем’єр-міністр написав в своєму Twitter

Ріші Сунак запевнив Володимира Зеленського, що він зосереджений на тому, аби британська військова техніка доставлялася на передову якомога швидще.

“Провели бесіду з Президентом України щодо озброєння, яке ми надаємо Україні. Я зосереджений на тому, щоб це якомога швидше досягло передової. Але найбільшою зброєю в арсеналі України є міжнародна єдність. Ми будемо так продовжувати” - написав Прем’єр-міністр Великобританії.