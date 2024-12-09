Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Британія зупиняє допомогу Грузії через жорсткий розгін мітингарів

09 грудня 2024, 19:36
Британія зупиняє допомогу Грузії через жорсткий розгін мітингарів
В Грузії 10-ий день тривають протести.

Велика Британія оголосила про скорочення взаємодії з грузинським урядом та обмеження програм співпраці на тлі насильства щодо учасників проєвропейських демонсрацій.

Про це в понеділок, 9 грудня, оголосив британський міністр закордонних справ Девід Леммі.

Він назвав неприйнятними "шокуючі сцени насильства стосовно протестувальників і журналістів з боку грузинської влади", які підривають міжнародний авторитет Грузії.

"У світлі подій, що відбуваються, Велика Британія негайно призупинить всю програмну підтримку грузинського уряду, обмежить співпрацю в оборонній сфері та обмежить взаємодію з представниками уряду "Грузинської мрії" доти, доки не буде зупинено цей відхід від європейських демократичних норм і свобод", – заявив британський міністр.

За його словами, Лондон і далі підтримуватиме народ Грузії у його праві обирати майбутнє своєї країни.

В Грузії майже два тижні тривають акції протесту після рішення грузинської влади поставити на паузу переговори про рух до Європейського Союзу до кінця 2028 року.

 

 

Велика БританіяГрузіяпротести

Останні матеріали

Диверсії, кібернетична та енергетична безпека. Поки росія і Китай переписують правила війни, НАТО адаптує свій план гри – Wall Street Journal
Політика
Диверсії, кібернетична та енергетична безпека. Поки росія і Китай переписують правила війни, НАТО адаптує свій план гри – Wall Street Journal
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 14:23
Асадівський режим впав… Але, звісно, це ще не кінець – Том Купер
Політика
Асадівський режим впав… Але, звісно, це ще не кінець – Том Купер
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 12:20
Як Дональд Трамп намагався зберегти обличчя путіну. І чому не варто вважати, що він підтримав Україну – Філліпс О’Брайен
Політика
Як Дональд Трамп намагався зберегти обличчя путіну. І чому не варто вважати, що він підтримав Україну – Філліпс О’Брайен
Переклад iPress – 09 грудня 2024, 08:07
Спецоперація путіна. Навіщо він хоче повторно засудити українських в’язнів та повстанців часів радянщини – The Atlantic
Політика
Спецоперація путіна. Навіщо він хоче повторно засудити українських в’язнів та повстанців часів радянщини – The Atlantic
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 13:50
TikTok в російському стилі: спецслужби відзвітували про вибори в Румунії. Проте проблема обрання ультраправого радикала визрівала давно
Політика
TikTok в російському стилі: спецслужби відзвітували про вибори в Румунії. Проте проблема обрання ультраправого радикала визрівала давно
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 11:23
Заморська імперія путіна руйнується в один момент. Це зможе зробити Кіт Келлог – Марк Тот і Джонатан Світ
Політика
Заморська імперія путіна руйнується в один момент. Це зможе зробити Кіт Келлог – Марк Тот і Джонатан Світ
Переклад iPress – 06 грудня 2024, 08:03
Диктатори на один день: Південна Корея та Америка. Чи зможуть американці захистити свою свободу як південнокорейці? – Тімоті Снайдер
Політика
Диктатори на один день: Південна Корея та Америка. Чи зможуть американці захистити свою свободу як південнокорейці? – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 05 грудня 2024, 16:36
Якщо не зупинити путіна. Майже кожен пройде через те, що зараз відбувається в Україні – Ендрю Таннер
Політика
Якщо не зупинити путіна. Майже кожен пройде через те, що зараз відбувається в Україні – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 05 грудня 2024, 12:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється