Британія зупиняє допомогу Грузії через жорсткий розгін мітингарів

В Грузії 10-ий день тривають протести.

Велика Британія оголосила про скорочення взаємодії з грузинським урядом та обмеження програм співпраці на тлі насильства щодо учасників проєвропейських демонсрацій.

Про це в понеділок, 9 грудня, оголосив британський міністр закордонних справ Девід Леммі.

Він назвав неприйнятними "шокуючі сцени насильства стосовно протестувальників і журналістів з боку грузинської влади", які підривають міжнародний авторитет Грузії.

"У світлі подій, що відбуваються, Велика Британія негайно призупинить всю програмну підтримку грузинського уряду, обмежить співпрацю в оборонній сфері та обмежить взаємодію з представниками уряду "Грузинської мрії" доти, доки не буде зупинено цей відхід від європейських демократичних норм і свобод", – заявив британський міністр.

За його словами, Лондон і далі підтримуватиме народ Грузії у його праві обирати майбутнє своєї країни.

В Грузії майже два тижні тривають акції протесту після рішення грузинської влади поставити на паузу переговори про рух до Європейського Союзу до кінця 2028 року.