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ПОЛІТИКА

Британія зупинила торгові переговори з Ізраїлем через операцію в Газі

20 травня 2025, 21:31
Британія зупинила торгові переговори з Ізраїлем через операцію в Газі
джерело davidlammy.co.uk
Британський міністр додав, що посол Ізраїлю у Британії був викликаний до Міністерства закордонних справ.

Велика Британія призупинила переговори щодо угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем через його операцію у Секторі Газа.

Про це повідомляє Politico.

Припинення переговорів було оголошено в рамках пакета заходів, що включає санкції проти трьох осіб, двох незаконних поселенських пунктів та двох організацій, що підтримують насильство проти палестинських громад на Західному березі річки Йордан.

У своїй заяві до Палати громад міністр закордонних справ Британії Девід Леммі засудив 11-тижневу блокаду та наземну операцію Ізраїлю в Газі, які, за його словами, призвели до "голоду, безпритульності та травм".

"Ми не можемо стояти осторонь цього нового погіршення ситуації. Це несумісне з принципами, які лежать в основі наших двосторонніх відносин. Вона відкидається членами Палати й, відверто кажучи, є образою цінностей британського народу. Тому сьогодні я оголошую, що ми призупиняємо переговори з цим ізраїльським урядом щодо нової угоди про вільну торгівлю. Ми переглянемо співпрацю з ними в рамках Двосторонньої дорожньої карти до 2030 року", - зазначив він.

Британський міністр додав, що посол Ізраїлю у Британії був викликаний до Міністерства закордонних справ.

Як зазначається, Британія почала переговори про оновлення чинної угоди про вільну торгівлю з Ізраїлем у 2022 році. П'ятий раунд відбувся у квітні 2024 року, а в липні того ж року новий лейбористський уряд Британії підтвердив свої плани відновити переговори.

ІзраїльСектор ГазиБританіяДевід Ламмі

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