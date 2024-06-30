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Британію непокоїть ймовірне втручанням росії у вибори в липні – The Times

30 червня 2024, 13:21
Британію непокоїть ймовірне втручанням росії у вибори в липні – The Times
Заступник прем’єр-міністра Великої Британії Олівер Дауден назвав реальним ризик втручання рф в парламентські вибори в країні.

Вибори в Великій Британії мають відбутися 4 липня.

Про це пише щоденна газета The Times.

Політик прокоментував розслідування австралійського телеканалу ABC, який виявив можливу операцію російського впливу, спрямовану на заохочення підтримки Reform UK Найджела Фараджа.

Телеканал виявив в соцмережі Facebook п’ять сторінок із загалом 190 тисячами підписників, які скоординовано публікували одні й ті ж зображення та тексти на підтримку євроскептиків.

Адміністратори цих сторінок переважно перебувають в Нігерії. 

Також було встановлено, що попередні російські пропагандистські мережі в інтернеті діяли саме з Африки.

Британський прем’єра вважає, що це викриття "показує реальний ризик, з яким стикається наша демократія в цьому нестабільному світі".

"Зловмисні іноземні суб'єкти, які просувають британські політичні партії, політику і погляди, що відповідають їхньому порядку денному, є ще одним прикладом викликів у все більш нестабільному кіберпросторі 21 століття, і це викликає серйозне занепокоєння під час виборчої кампанії", – сказав Дауден.

Напередодні виконавчий голова Консервативної партії Британії Річард Голден направив листа урядовцям із проханням розслідувати опубліковані ABC повідомлення.

Reform UK суттєво наростила рейтинг перед парламентськими виборами у Британії, хоча через особливості виборчої системи їй не прогнозують значної кількості мандатів.

 
вибориВелика Британіяслід рф

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