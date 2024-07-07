Британію закликають захистити Україну від судових позовів через дефолт

Раніше лейбористи підтримували ідею списання боргів Україні, зазначають у Debt Justice.

Новий лейбористський уряд Великої Британії закликали не допустити судових позовів проти України, якщо країна оголосить дефолт за своїми боргами перед приватними кредиторами. Заклик зробила організація Debt Justice, яка займається боротьбою з несправедливим боргом країн, що розвиваються. В організації вважають, що Україна не має боротися з "безсоромними власниками облігацій".

Про це поваідомляє The Guardian.

Україна веде переговори з власниками облігацій і домагається списання 60% боргу від $24 млрд (18,7 млрд фунтів стерлінгів), які вона заборгувала приватним кредиторам. Власники облігацій, серед яких такі великі інвестиційні групи, як BlackRock, Pimco, Fidelity та AllianceBernstein, заявили, що готові понести 20% збитків. Офіційні двосторонні кредитори України, включаючи Велику Британію, погодилися продовжити призупинення боргових виплат Києва до 2027 року, але не домовилися про продовження домовленостей з приватними кредиторами.

Існує занепокоєння, що після 1 серпня керуючі активами продадуть облігації хедж-фондам, які потім подадуть до суду. Всі українські облігації регулюються англійським правом, тому будь-яка судова справа буде розглядатися у Великій Британії.

У Debt Justice зазначають, що українські облігації зараз торгуються на рівні 28-31 центів за долар, що ближче до запропонованої Україною кредиторам 60%-ї знижки, ніж 20%-ї, на якій наполягають власники облігацій.

"Україна чинить опір вторгненню. Вона не повинна одночасно відбиватися від безсоромних власників облігацій, які намагаються вичавити з України кожну унцію прибутку. Ці кредити були видані під високі відсотки через передбачуваний ризик. Цей ризик матеріалізувався в день вторгнення росії", – заявила виконавчий директор Debt Justice Хайді Чоу.

За її словами, українські облігації "регулюються британським законодавством, тому новий уряд Великої Британії міг би ухвалити закон на підтримку України, чітко визначивши, що жоден кредитор не може подати в суд на країну, поки триває війна", – зазначила Чоу.

Вона нагадада, що минулого року Комітет з питань міжнародного розвитку Палати громад закликав до прийняття закону, який би змусив приватних кредиторів взяти участь у списанні боргів, а опозиційні тоді лейбористи підтримали цю ідею.

Debt Justice закликає уряд змінити законодавство таким чином, щоб країна-боржник, яка добросовісно веде переговори з кредиторами, не могла бути притягнута до відповідальності. Це дало б Україні політичний і правовий захист для збереження поточного призупинення виплат за боргами доти, доки власники облігацій не будуть готові погодитися на необхідний обсяг реструктуризації боргу.