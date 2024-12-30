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Британська армія представила протиартилерійський радар – The Time

30 грудня 2024, 14:47
Британська армія представила протиартилерійський радар – The Time
Фото: Укрінформ
Війська Великої Британії отримають п'ять систем Taipan.

Інноваційне обладнання може помітити артснаряди ворога на відстані майже 100 км, адже західні військові оновлюють сили у відповідь на війну в Україні.

Британська армії в рамках підготовки до війни закупила артилерійські радари Taipan, які можуть виявляти понад 100 цілей щохвилини, націлених на війська на полі бою.

Про це повідомляє газета The Times, посилаючись на анонімне джерело в армії Британії.

Система Taipan була розроблена компанією Saab і може виявляти артилерійські снаряди, випущені ворожими гарматами з відстані 97 км, та передавати цю інформацію, щоб британські війська могли відкрити вогонь у відповідь.

Журналісти пишуть, що наразі важливі такі технології, порівнявши тактику, використовувану на війні в Україні, з тактикою часів Першої світової війни.

"З часів Першої світової війни пошук ворожих гармат завжди був великим пріоритетом, тому що артилерія може завдати величезної шкоди. Це дуже добре видно на прикладі України, тому що росіяни не просуваються без значної артилерійської підтримки", - сказало джерело.

Видання додає, що для британської армії придбали п'ять систем Taipan. Керуючий директор Saab UK Енді Фрейзер розповів журналістам, що артилерійські радари виготовляють у Швеції за підтримки експертів британського Центру передового досвіду в галузі радіолокації.

Директор додав, що Taipan може визначити повну траєкторію снаряда і переміститися протягом 60-90 секунд, системі застосовано високий рівень автоматизації, але для управління обладнанням, як і раніше, потрібна людина-оператор.

В компанії Saab UK описали маневрений бій, у якому система Taipan вмикається, дозволяючи росіянам спробувати виявити її за допомогою власних датчиків:

"Щойно ви побачили ворожий вогонь, радар повинен почати руйнуватися і переміщатися в інше місце, і в цей момент повідомлення передається артилерійським гарматам, які починають вести вогонь у відповідь по противнику. Щойно вони відкривають вогонь, вони розкривають свою позицію, і ворог починає обстрілювати їх. Щоб не бути виявленим або знищеним противником, потрібно продовжувати рух. Швидкість, з якою ви можете це зробити, дуже важлива".

Війська часто зосереджуються на безпілотниках, машинах і танках і забувають про ширшу радіолокаційну боротьбу, вважає Фрейзер.

В листопаді британська армія відпрацьовувала тактику "стріляй і тікай" зі своїми гаубицями Archer під час арктичних військових ігор НАТО менш ніж за 120 км від російського кордону у Фінляндії, пише видання. 

Журналісти додають, що Archer, встановлені на шасі вантажівки, можуть розвивати швидкість майже 72 км/год.

 
Велика БританіяTaipanрадарSaab UK

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