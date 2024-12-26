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Британська економіка у наступні 15 років зростатиме краще, ніж європейська

26 грудня 2024, 18:33
Британська економіка у наступні 15 років зростатиме краще, ніж європейська
Британія скоротить відставання від Німеччини, економіка якої сповільниться.
Британія збереже шосте місце серед найбільших економік світу до 2039 року, Франція залишиться на сьомому, а Німеччина, Італія та Іспанія втратять свої позиції в рейтингу.
 
Про це пише Bloomberg з посиланням на прогноз Центру економічних і ділових досліджень (CEBR).
 
Повідомляється, що Британія скоротить відставання від Німеччини, економіка якої сповільниться. CEBR прогнозує, що найбільша економіка Європи буде на 20% більшою за британську у 2039 році порівняно з 31% зараз.
 
Також Британія випередить Францію і буде на 25% більшою до 2039 року.
 
В прогнозі йдеться, що США, ймовірно, збережуть звання найбільшої економіки світу, попри конкуренцію з боку Китаю. Економісти зазначають, що Китай може стати лідером, але ненадовго через структурні та демографічні проблеми.
 
На душу населення Велика Британія підніметься на одну позицію, до 21-го місця, а найбагатшими країнами залишаться Люксембург, Ірландія та Швейцарія, зазначає CEBR.
 
CEBR прогнозує, що річні темпи зростання ВВП України становитимуть в середньому 4,1% у період з 2025 по 2029 р, а потім дещо знизиться до 3,7% на рік у період з 2030 по 2039 р. Протягом наступних 15 років CEBR прогнозує, що Україна побачить незначне покращення свого рейтингу з 58-го місця у 2024 році до 57-го у 2039 році.
економікаБританіявійна в Україні

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