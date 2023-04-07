Британська фірма відправила до росії електроніки на $1,2 млрд – FT

Британська влада не помітила масштабний канал поставок санкційних товарів лондонською фірмою.

Британська компанія Mykines Corporation за останній рік поставила в росію рекордні обсяги електроніки, більша частина якої внесена до санкційних списків.

Про це пише The Financial Times.

Згідно з митними документами, з якими ознайомилися журналісти, компанія постачала до росії напівпровідники, сервери, ноутбуки, комп'ютерні компоненти, телекомунікаційне мережеве обладнання та побутову електроніку вже після повномасштабного вторгнення рф в Україну. Йдеться зокрема про продукцію Huawei, Intel, AMD, Apple і Samsung.

Загальна вартість поставленого - близько 1,2 мільярда доларів, у тому числі підсанкційна електроніка на суму в 982 млн доларів. Зазначається, що компанія Mykines торгувала з росією і до 2022 року, але саме після введення західних санкцій обсяги її продажів різко зросли.

Журналісти також з'ясували, що через ланцюг контрагентів одержувачем частини цієї продукції могла бути держкорпорація "Ростех", яка проектує і виробляє в тому числі озброєння – зокрема авіаційну техніку.

Як показало розслідування, проведене групою міжнародних експертів, росія вдало обходила багато санкцій на постачання критичних товарів з перших днів війни. Як мінімум до листопада росія продовжувала отримувати іноземні компоненти, які використовувала для виробництва зброї.

Як пише Bloomberg, в цілому росії вдалося повернути імпорт до рівня 2020 року. Основні потоки поставок тепер йдуть через Туреччину, Об'єднані Арабські Емірати і Казахстан.

Нагадаємо, Польща і країни Балтії наполягають на санкціях проти атомної енергетики рф.