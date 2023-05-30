Матеріали:
Теми:

Британська оборонна компанія BAE Systems відкриє офіс в Україні

30 травня 2023, 19:27
Британська оборонна компанія BAE Systems відкриє офіс в Україні
Згодом компанія планує побудувати тут потужності з виробництва і ремонту.

Сьогодні про це на зустрічі домовились президент України Володимир Зеленський, виконавчий директор Чарльз Вудберн, а також керуючий директор Гебі Костіган і директор з питань співробітництва Крістіан Сіар.

Про це глава держави написав у Telegram-каналі.

"Обговорили локалізацію виробництва в Україні. Домовилися розпочати роботу з відкриття офісу BAE Systems в Україні, а згодом – і потужностей із ремонту та виробництва продукції компанії", – йдеться в дописі.

Президент зазначив, що Україна готова стати великим регіональним хабом для ремонту та виробництва різних видів продукції компанії BAE Systems і зацікавлена в більш глобальних відносинах.

Серед продукції BAE Systems: винищувачі Typhoon, Jaguar, Harrier II, Tornado GR4; танки Challenger 2, гусеничні платформи M113, БМП Bradley, САУ Archer.

BAE SystemsУкраїна

Останні матеріали

Повітряно-ракетна війна як гра кутів, напрямків і відстаней. Трагічно, що від цієї
Технології
Повітряно-ракетна війна як гра кутів, напрямків і відстаней. Трагічно, що від цієї "гри" страждає Україна – Том Купер
Переклад iPress – 30 травня 2023, 15:47
Байден боїться більше, ніж українці. А це не комільфо для лідера великої держави та затягує війну – The Atlantic
Політика
Байден боїться більше, ніж українці. А це не комільфо для лідера великої держави та затягує війну – The Atlantic
Переклад iPress – 30 травня 2023, 12:47
Трамп і путін у глибокій халепі. Тож вони потребують один одного більше, ніж будь-коли – Девід Роткопф
Політика
Трамп і путін у глибокій халепі. Тож вони потребують один одного більше, ніж будь-коли – Девід Роткопф
Переклад iPress – 30 травня 2023, 09:49
Пропагандони кремля знов в істериці. Готують ескадрон смерті до сенатора Ліндсі Грема – Джулія Девіс
Пропагандони кремля знов в істериці. Готують ескадрон смерті до сенатора Ліндсі Грема – Джулія Девіс
Переклад iPress – 29 травня 2023, 17:07
Бєлгородський рейд та підготовка до F-16. Дві ланки майбутнього контрнаступу
Політика
Бєлгородський рейд та підготовка до F-16. Дві ланки майбутнього контрнаступу
Переклад iPress – 29 травня 2023, 12:42
У війні винна Ангела Меркель, атака на Крим, 4 формули
Політика
У війні винна Ангела Меркель, атака на Крим, 4 формули "НАТО + Україна". Про що писали світові ЗМІ минулого тижня
Переклад iPress – 29 травня 2023, 09:42
Військові радіопереговори свідчать. Скільки російських кораблів було навколо
Політика
Військові радіопереговори свідчать. Скільки російських кораблів було навколо "Північних потоків" – розслідування скандинавських ЗМІ
Переклад iPress – 26 травня 2023, 15:36
Наступний крок України. Чи можна перехитрити путіна? – Марк Галеотті
Політика
Наступний крок України. Чи можна перехитрити путіна? – Марк Галеотті
Переклад iPress – 26 травня 2023, 09:26
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється