Британська оборонна компанія BAE Systems відкриє офіс в Україні

Згодом компанія планує побудувати тут потужності з виробництва і ремонту.

Сьогодні про це на зустрічі домовились президент України Володимир Зеленський, виконавчий директор Чарльз Вудберн, а також керуючий директор Гебі Костіган і директор з питань співробітництва Крістіан Сіар.

Про це глава держави написав у Telegram-каналі.

"Обговорили локалізацію виробництва в Україні. Домовилися розпочати роботу з відкриття офісу BAE Systems в Україні, а згодом – і потужностей із ремонту та виробництва продукції компанії", – йдеться в дописі.

Президент зазначив, що Україна готова стати великим регіональним хабом для ремонту та виробництва різних видів продукції компанії BAE Systems і зацікавлена в більш глобальних відносинах.

Серед продукції BAE Systems: винищувачі Typhoon, Jaguar, Harrier II, Tornado GR4; танки Challenger 2, гусеничні платформи M113, БМП Bradley, САУ Archer.