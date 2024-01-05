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Опозиція закликає прем'єра Великоъ Британії провести дострокові вибори

05 січня 2024, 11:34
Опозиція закликає прем'єра Великоъ Британії провести дострокові вибори
Лідер Лейбористської партії, найбільшої опозиційної політичної сили Британії, Кір Стармер закликав прем'єр-міністра Ріші Сунака провести дострокові парламентські вибори.

Про це пише агенство AP.

Через тиск на главу уряду з боку лейбористів, які хотіли б виборів у травні, Стармер під час виступу в місті Бристоль закликав Сунака дати старт виборчій кампанії.

"Усі погоджуються, що у нас – величезний безлад. Сфера послуг на колінах, економіка, яка не працює для працюючих людей навіть тоді, коли зростає, не кажучи вже про те, що зараз вона перебуває в стагнації", - заявив опозиціонер.

За його словами, хоча більшість погоджується з тим, що Британія потребує змін, довіра до політики зараз настільки низька, настільки деградована, що ніхто більше не вірить, що ви можете щось змінити.

"Не слухайте, коли кажуть, що ми всі однакові. Ми не однакові і ніколи такими не будемо", - підсумував Стармер. 

Він додав, що виборці мають вибір між "продовженням занепаду з консерваторами або національним оновленням з лейбористами".

Консервативна партія, яку очолює Сунак, поступається в опитуваннях громадської думки, але все ще не піддається тиску щодо дострокових виборів. Там заявили, що планують почекати до "другої половини цього року".

 
Британіявибори

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