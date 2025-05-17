Британська поліція обвинуватила українця в підпалі будинку прем’єра Стармера

Батько хлопця стверджує, що він любив Британію та май повністю проукраїнські погляди.

21-річний українець Роман Лавринович, якого підозрюють у підпалі будинку родини прем’єра Британії Кіра Стармера, "завжди любив Англію".

Про це розповів його батько Микола, пише The Telegraph.

Роман Лавринович постав перед судом у Лондоні за підозрою в організації трьох підпалів, пов’язаних із прем’єр-міністром Великої Британії. Його звинувачують у використанні запалювальної бомби для підпалу автомобіля, квартири та родинного будинку, які мають зв’язок із політиком.

Втім, батько підозрюваного стверджує, що його син завжди захоплювався Британією і не мав нічого проти цієї країни.

"Роман вперше приїхав до Лондона, коли йому було 10 років. Він провів там рік, оскільки його мати там працювала. Він навчався у британській школі один рік. Коли почалося вторгнення, він виїхав з України до Німеччини, але через рік переїхав до Лондона, який йому дуже сподобався, і він хотів там залишитися", – розповів Микола Лавринович. За словами батька, у спальні Романа висить прапор Британії, а сам він повністю проукраїнський: "У нього є дядько, який воює на передовій проти росіян, і він на 100 відсотків проукраїнський. Він ніколи не розмовляв російською і не дозволяє своїй сестрі, братові чи комусь іншому навіть слухати російську музику", - переконує батько. Після переїзду до Великої Британії Лавринович заснував будівельну компанію, підписав контракт із модельним агентством та активно відвідував спортзал у Сіденхемі. "Все було добре, у нього була дівчина, він працював, відкрив свою компанію, він розглядав можливість розвитку свого бізнесу. Я розмовляв з ним у понеділок, він сказав, що в нього все добре, все йде добре, і компанія незабаром принесе гроші", - додав батько. Романа заарештували у вівторок вранці після серії підпалів на півночі Лондона. Однією з цілей став автомобіль, що колись належав Стармеру. Інші два випадки — колишня квартира політика та будинок, де нині мешкає його родичка. Виступаючи в парламенті, Стармер заявив: "Напади на політиків є нападом на демократію". Роману Лавриновичу висунуто звинувачення за трьома пунктами підпалу з наміром створити загрозу життю. На слуханні в суді він говорив лише для підтвердження своїх даних українською мовою через перекладача. Наступне засідання відбудеться 6 червня в Центральному кримінальному суді.

Нагадаємо, що у ніч на12 травня 2025 року, у будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в північному Лондоні сталася пожежа. Цей будинок Стармер разом із дружиною придбали ще в 2004 році, заплативши за нього 650 тисяч фунтів стерлінгів. Родина перебралася на Даунінг-стріт, коли Стармера було призначено на премʼєр-міністром.