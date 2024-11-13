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Британська письменниця стала лауреаткою Букерівської премії

13 листопада 2024, 17:55
Британська письменниця стала лауреаткою Букерівської премії
фото з відкритих джерел
Книжка Orbital, яка розповідає про астронавтів, отримала Букерівську премію

Книжка британської письменниці Саманти Гарві Orbital здобула Букерівську премію 2024 року.

Про це повідомляє The Guardian.

"Наша одностайність щодо Orbital визнає красу та амбіції твору. Він відображає надзвичайну увагу Гарві до дорогоцінного й нестабільного світу, у якому ми всі живемо", – сказав голова журі, художник і письменник Едмунд де Вааль.
 
Книжка Orbital розповідає про астронавтів, які розмірковують над долями землі та людства. Вона була опублікована в листопаді 2023 року. Відтоді Orbital стала найбільш продаваною із короткого списку претендентів. У 2024 році у Великій Британії було реалізовано 29 тис. її примірників.
 
букерівська преміявійна в Україніросія окупанти

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