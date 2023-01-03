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ПОЛІТИКА

Британська розвідка: істотний прорив окупантів у Бахмуті малоймовірний

03 січня 2023, 09:43
Британська розвідка: істотний прорив окупантів у Бахмуті малоймовірний
російські напади зменшилися, і наступальні операції в цьому районі тепер, ймовірно, проводяться лише на рівні взводу або відділення

Британська розвідка оцінила, що російські війська "навряд чи" здійснять "значний прорив" поблизу східноукраїнського міста Бахмут найближчими тижнями, пише Sky News.

російські окупанти перекидають значну кількість живої сили та техніки на прорив до міста, яке залишається ключовим українським опорним пунктом на сході Донбасу.

Міністерство оборони Великої Британії в останньому оновленому звіті заявило, що російські військові та сили групи найманців Вагнера, ймовірно, збільшили частоту своїх нападів у середині грудня.

Однак вони мали «погану підтримку», і Україна здійснила «значне підкріплення» в цьому районі протягом останніх 10 днів.

Обидві сторони зазнали "значних втрат", повідомили в Міноборони.

Там додали, що з тих пір російські напади зменшилися, і наступальні операції в цьому районі тепер, ймовірно, проводяться лише на рівні взводу або відділення, тобто бере участь менша кількість солдатів.


війнаРФУкраїнаБахмут

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