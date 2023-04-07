Британська розвідка натякнула, що росіяни можуть захопити Бахмут

Найманці "вагнера" та десантники, схоже, налагодили співпрацю, підозрюють у Міноборони Великої Британії.

В останні дні російські війська отримали новий імпульс у битві за Бахмут, поле того, як з кінця березня їхнє просування сильно застопорилося.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

"росія досягла подальших успіхів і тепер, ймовірно, просунулася в центр міста і захопила західний берег річки Бахмутка", - йдеться у повідомленні.



За даними британської розвідки, ключовий маршрут постачання України №0506 на захід від міста перебуває під серйозною загрозою. російські регулярні сили, включаючи повітрянодесантні війська, ймовірно, зміцнили цей район, і росія знову більш ефективно використовує артилерію в цьому секторі.

"Існує реальна ймовірність того, що на місцях "вагнер" та командири міноборони росії призупинили свою безперервну ворожнечу та покращили співпрацю", - зазначають у Міноборони Британії.