Британська розвідка натякнула, що росіяни можуть захопити Бахмут
В останні дні російські війська отримали новий імпульс у битві за Бахмут, поле того, як з кінця березня їхнє просування сильно застопорилося.
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.
"росія досягла подальших успіхів і тепер, ймовірно, просунулася в центр міста і захопила західний берег річки Бахмутка", - йдеться у повідомленні.
За даними британської розвідки, ключовий маршрут постачання України №0506 на захід від міста перебуває під серйозною загрозою. російські регулярні сили, включаючи повітрянодесантні війська, ймовірно, зміцнили цей район, і росія знову більш ефективно використовує артилерію в цьому секторі.
"Існує реальна ймовірність того, що на місцях "вагнер" та командири міноборони росії призупинили свою безперервну ворожнечу та покращили співпрацю", - зазначають у Міноборони Британії.