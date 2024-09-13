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Британська розвідка назвала головну небезпеку для України

13 вересня 2024, 16:57
Британська розвідка назвала головну небезпеку для України
Фото: з вільного доступу
Раніше Тегеран передав російській армії велику кількість БпЛА.
росія отримала від Ірану балістичні ракети ближньої дії Fath-360, які загрожують прифронтовим українським містам. 
 
Про це йдеться у звіті розвідки Міністерства оборони Великої Британії.
 
Зазначається, що вперше на публіку Іран представив ракети Fath-360 2020-го. Вона може доставляти 150-кілограмову боєголовку на відстань 120 км із заявленою точністю менше ніж 30 метрів. Цю ракету можна розгорнута на різних дорожньо-мобільних пускових установках. Зокрема, на ту, що здатна запускати до шести ракет.
 
Британські розвідники наголошують, що раніше іранська військова допомога росії включала постачання сотень дронів-камікадзе, артилерійських боєприпасів, а також підтримку виробництва російських безпілотників. 
 
"Постачання іранських балістичних ракет доповнять і зміцнять здатність росії завдавати точкових ударів по українських військових об'єктах або об'єктах цивільної інфраструктури поблизу лінії фронту, а також дозволять росії зберегти більшу частину своїх можливостей далекого радіусу дії для використання за цілями, розташованими в глибині України", - зазначають у Міноборони Британії.

 

британська розвідкавійна в Україніросія окупанти

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