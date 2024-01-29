Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Британська розвідка назвала кількість знищеної бронетехніки рф

29 січня 2024, 13:04
Британська розвідка назвала кількість знищеної бронетехніки рф
Фото: ukroboronprom.com.ua
У жовтні 2023 року втрати російської бронетехніки зросли.

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну  по 25 січня 2024 року російські сухопутні війська втратили в Україні 2600 основних бойових танків та 4900 інших ББМ.

Про це інформує британська розвідка в соцмережі Х.

Зазначається, що армія рф у 2023 році втратила приблизно на 40% менше техніки, ніж у 2022 році. Аналітики повідомили, що це, ймовірно, пов’язано з тим, що війна набула більш позиційного характеру, а російські війська провели значну частину року в оборонній позиції.

З жовтня 2023 року, коли росіяни активізували наступ на східному напрямку, почали зростати їхні втрати у бронетехніці. За цей перід окупанти  втратили до 365 основних бойових танків і 700 бойових броньованих машин, але досягли незначного просування.

"Однак росія, ймовірно, може виробляти щонайменше 100 основних бойових танків на місяць, а отже, зберігає здатність замінити втрати і продовжувати наступальну активність на такому рівні в найближчому майбутньому", - йдеться в повідомленні.

бронетехникарозвідкарф тероризм

Останні матеріали

Критичний час у США посилюється. М'ясна хвиля атак в Авдіївці – Філліпс О'Брайен
Політика
Критичний час у США посилюється. М'ясна хвиля атак в Авдіївці – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 січня 2024, 12:53
Розгардіяш у російсько-іранських угодах щодо озброєнь. Частина 1 – Том Купер
Політика
Розгардіяш у російсько-іранських угодах щодо озброєнь. Частина 1 – Том Купер
Переклад iPress – 28 січня 2024, 23:41
росіяни не розуміють ЗРК МІМ-104. Чи використовували ЗСУ Patriot для знищення російських літаків А-50 та Іл-22 – Том Купер
Технології
росіяни не розуміють ЗРК МІМ-104. Чи використовували ЗСУ Patriot для знищення російських літаків А-50 та Іл-22 – Том Купер
Переклад iPress – 28 січня 2024, 19:04
Трампівський виклик для Європи. Чи готова вона боротися з путіним самотужки? – Politico Europe
Політика
Трампівський виклик для Європи. Чи готова вона боротися з путіним самотужки? – Politico Europe
Переклад iPress – 26 січня 2024, 16:47
Без допомоги з боку США ситуація на фронті значно погіршиться за кілька тижнів. Вирішальними стануть РЕБ та беспілотники – естонський аналітик Карл
Cуспільство
Без допомоги з боку США ситуація на фронті значно погіршиться за кілька тижнів. Вирішальними стануть РЕБ та беспілотники – естонський аналітик Карл
Переклад iPress – 26 січня 2024, 12:23
Прогнози щодо війни в Україні зазвичай помилкові. Ще один прогноз на 2024 рік – Майкл Пек
Технології
Прогнози щодо війни в Україні зазвичай помилкові. Ще один прогноз на 2024 рік – Майкл Пек
Переклад iPress – 26 січня 2024, 06:57
Що путін може запропонувати Кім Чен Ину. Не можна ігнорувати зростаючу загрозу з боку Північної Кореї – Washington Post
Політика
Що путін може запропонувати Кім Чен Ину. Не можна ігнорувати зростаючу загрозу з боку Північної Кореї – Washington Post
Переклад iPress – 25 січня 2024, 16:02
Словаччина ізолюється. Фіцо хоче призначити очільником розвідки ексначальника поліції, причетного до вбивства журналіста – VSQUARE
Політика
Словаччина ізолюється. Фіцо хоче призначити очільником розвідки ексначальника поліції, причетного до вбивства журналіста – VSQUARE
Переклад iPress – 25 січня 2024, 11:03
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється