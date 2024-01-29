Британська розвідка назвала кількість знищеної бронетехніки рф

У жовтні 2023 року втрати російської бронетехніки зросли.

Від початку повномасштабного вторгнення рф в Україну по 25 січня 2024 року російські сухопутні війська втратили в Україні 2600 основних бойових танків та 4900 інших ББМ.

Про це інформує британська розвідка в соцмережі Х.

Зазначається, що армія рф у 2023 році втратила приблизно на 40% менше техніки, ніж у 2022 році. Аналітики повідомили, що це, ймовірно, пов’язано з тим, що війна набула більш позиційного характеру, а російські війська провели значну частину року в оборонній позиції.

З жовтня 2023 року, коли росіяни активізували наступ на східному напрямку, почали зростати їхні втрати у бронетехніці. За цей перід окупанти втратили до 365 основних бойових танків і 700 бойових броньованих машин, але досягли незначного просування.

"Однак росія, ймовірно, може виробляти щонайменше 100 основних бойових танків на місяць, а отже, зберігає здатність замінити втрати і продовжувати наступальну активність на такому рівні в найближчому майбутньому", - йдеться в повідомленні.