Матеріали:
Теми:

Британська розвідка назвала ключовий фактор у війні найближчим часом

06 червня 2023, 14:39
Британська розвідка назвала ключовий фактор у війні найближчим часом
Фото: Укроборонпром
За останні 48 годин відбулося значне посилення бойових дій на багатьох ділянках фронту.

У розвідці Британії заявили про інтенсифікацію бойових дій на багатьох ділянках фронту, крім того, на перебіг війни впливатиме максимізація ворожнечі між групою ПВК "вагнер" і Міноборони рф.

Про це йдеться у новому огляді Міноборони Британії.

Як зазначають у розвідці, за останні 48 годин відбулося значне посилення бойових дій на багатьох ділянках фронту, зокрема і там, де останні місяці було відносно тихо.

Тим часом керівництво між очільником "вагнерівців" Пригожиним та Міністерством оборони росії досягло безпрецедентного рівня.

"Більшість сил вагнера наразі виведені з Бахмута. Оскільки в росії не вистачає резервних підрозділів, те, наскільки "вагнер" буде підкорятися МО, стане ключовим фактором у конфлікті протягом наступних тижнів" – йдеться в огляді.

Водночас Пригожин заявив, що армія навмисно застосувала летальні засоби проти підрозділів "вагнера".

британська розвідкавійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Однозначно: Україна – не Ізраїль. Членство в НАТО приносить не лише безпеку – Едвард Лукас
Політика
Однозначно: Україна – не Ізраїль. Членство в НАТО приносить не лише безпеку – Едвард Лукас
06 червня 2023, 14:27
Україна не стріляє з
Політика
Україна не стріляє з "Патріотів" по горобцях. Але росіяни намагаються затримати український наступ – Том Купер
Переклад iPress – 06 червня 2023, 13:17
Хто дівчину танцює... Як Австрія стала альпійським оплотом путіна – Politico
Політика
Хто дівчину танцює... Як Австрія стала альпійським оплотом путіна – Politico
Переклад iPress – 06 червня 2023, 08:11
Менталітет війни чи філософія перемоги. Що потрібно зробити українським Збройним силам для перемоги – Ерік Крамер та Пол Шнайдер
Політика
Менталітет війни чи філософія перемоги. Що потрібно зробити українським Збройним силам для перемоги – Ерік Крамер та Пол Шнайдер
05 червня 2023, 14:51
Потрібно заново вивчити мову геополітики і жорсткої сили. Китай виграє від ослаблення росії, тож Захід повинен готуватися вже зараз – Ендрю Міхта
Політика
Потрібно заново вивчити мову геополітики і жорсткої сили. Китай виграє від ослаблення росії, тож Захід повинен готуватися вже зараз – Ендрю Міхта
Переклад iPress – 05 червня 2023, 12:27
Західні лідери заговорили про успіх України та її право бути в НАТО. На черзі – Вашингтон – Філліпс О'Брайен
Політика
Західні лідери заговорили про успіх України та її право бути в НАТО. На черзі – Вашингтон – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 05 червня 2023, 09:02
Адміністрація Байдена підриває свою справу стратегічно безглуздими заявами щодо українських атак на території росії. Їй варто наслідувати досвід Черчиля – Еліот Коен
Адміністрація Байдена підриває свою справу стратегічно безглуздими заявами щодо українських атак на території росії. Їй варто наслідувати досвід Черчиля – Еліот Коен
Переклад iPress – 02 червня 2023, 12:45
Атака безпілотників на москву. У путіна проблеми з безпекою кордону – реакція західних експертів та ЗМІ
Атака безпілотників на москву. У путіна проблеми з безпекою кордону – реакція західних експертів та ЗМІ
Переклад iPress – 02 червня 2023, 08:33
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється