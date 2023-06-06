Британська розвідка назвала ключовий фактор у війні найближчим часом

За останні 48 годин відбулося значне посилення бойових дій на багатьох ділянках фронту.

У розвідці Британії заявили про інтенсифікацію бойових дій на багатьох ділянках фронту, крім того, на перебіг війни впливатиме максимізація ворожнечі між групою ПВК "вагнер" і Міноборони рф.

Про це йдеться у новому огляді Міноборони Британії.

Як зазначають у розвідці, за останні 48 годин відбулося значне посилення бойових дій на багатьох ділянках фронту, зокрема і там, де останні місяці було відносно тихо.

Тим часом керівництво між очільником "вагнерівців" Пригожиним та Міністерством оборони росії досягло безпрецедентного рівня.

"Більшість сил вагнера наразі виведені з Бахмута. Оскільки в росії не вистачає резервних підрозділів, те, наскільки "вагнер" буде підкорятися МО, стане ключовим фактором у конфлікті протягом наступних тижнів" – йдеться в огляді.

Водночас Пригожин заявив, що армія навмисно застосувала летальні засоби проти підрозділів "вагнера".