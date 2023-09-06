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ПОЛІТИКА

Британська розвідка назвала мету військової пропаганди у російських школах

06 вересня 2023, 11:22
Британська розвідка назвала мету військової пропаганди у російських школах
Фото: EURACTIV
Уроки із використання БПЛА вказують на бажання рф інтегрувати здобутий на війні досвід в шкільну програму.

Нова навчальна програма росії спрямована на те, щоб ознайомити учнів з обґрунтуванням кремля щодо "Спеціальної військової операції" в Україні, прищепити учням військове мислення і скоротити час підготовки до подальшої мобілізації і розгортання.

Про це заявляють аналітики управління розвідки Великої Британії.

Так, новий навчальний рік у росії розпочався з нової навчальної програми, що включає як викладання військових навичок, так і погляд кремля на історію України. Президент росії владімір путін особисто провів відкритий урок з 30 школярами в перший день семестру.

Один із предметів, "Основи безпеки життєдіяльності", орієнтований на старшокласників і включає модуль базової військової підготовки. Сюди входить поводження з автоматом Калашникова, використання ручних гранат, керування безпілотними літальними апаратами (БПЛА) і надання першої медичної допомоги на полі бою.

Водночас теми оновленого з історії росії включають возз'єднання Криму з росією та "Спеціальну військову операцію" в Україні.

"Впровадження уроків з використання БПЛА свідчить про їхню зростаючу важливість на полі бою і про уроки, отримані безпосередньо з конфлікту в Україні", - зазначають експерти.

пропаганда рфшколавійна в Україні

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