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Британська розвідка назвала найбільший провал російських військ у жовтні

15 жовтня 2024, 16:09
Британська розвідка назвала найбільший провал російських військ у жовтні
Фото: з вільного доступу
росія самотужки знищила безпілотник, який розробляла протягом десяти років.

російська федерація 5 жовтня збила власний безпілотний бойовий літальний апарат С-70 "Охотник", коли він летів на захід над лінією фронту в Україні. Ймовірно, росія втратила контроль над БПЛА і вирішила знищити дрон, щоб він не потрапив до рук супротивника.

Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії.

Як наголошується на зведенні, підприємство "Сухий" розробляло С-70 не менше десяти років, і його випробування були помічені на російській авіабазі Ахтубінськ. Ключовою властивістю С-70 є його зменшена ефективна площа розсіювання, що має зробити його потайним засобом глибокого удару, потенційно здатним проникати за радари та системи ППО супротивника. Передбачається, що система може працювати разом із винищувачем Су-57.
 
За даними британської розвідки, ймовірно, росія чекала до останнього моменту, перш ніж наважитися збити безпілотник, вичерпавши всі спроби повернути його під контроль.
 
"Це демонструє черговий дорогий та ганебний провал російської розробки зброї і майже напевно затримає програму С-70", – зазначають у Міноборони Британії.

 

Велика Британіявійна в Україніросія окупанти

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