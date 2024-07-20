Британська розвідка назвала найгарячіший напрямок фронту в Україні
20 липня 2024, 18:13
Фото: Генштаб ЗСУ
Ворог незначно просунувся до міста Нью-Йорк.
російські окупанти, ймовірно, взяли тактичну паузу в районі Часового Яру на Донеччині. Найгарячішим напрямком фронту є ділянка Авдіївка–Покровськ.
Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.
Розвідники зазначають, що російська окупаційна армія продовжує наступальні дії на кількох ділянках лінії фронту. Основним напрямком зусиль залишається ділянка Авдіївка–Покровськ у Донецькій області.
За даними розвідки, окупанти продовжували завойовувати територію на північ і захід від міста Очеретине, розширюючи свій виступ у напрямку міста Покровськ. Також на ділянці Авдіївка–Покровськ ворог незначно просунувся до міста Нью-Йорк.
"Поблизу міста Часів Яр Донецької області суттєвих змін у територіальному контролі не відбулося. Повідомлялося, що основні напади російської піхоти припинилися протягом останніх кількох днів і що російські сили в основному діють розсіяними невеликими, пішими загонами. російські війська в цьому районі, ймовірно, взяли тактичну паузу, проводячи зондувальні атаки та розвідку", – підсумували британські розвідники.