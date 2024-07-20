Ворог незначно просунувся до міста Нью-Йорк.

російські окупанти, ймовірно, взяли тактичну паузу в районі Часового Яру на Донеччині. Найгарячішим напрямком фронту є ділянка Авдіївка–Покровськ.

Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

Розвідники зазначають, що російська окупаційна армія продовжує наступальні дії на кількох ділянках лінії фронту. Основним напрямком зусиль залишається ділянка Авдіївка–Покровськ у Донецькій області.

За даними розвідки, окупанти продовжували завойовувати територію на північ і захід від міста Очеретине, розширюючи свій виступ у напрямку міста Покровськ. Також на ділянці Авдіївка–Покровськ ворог незначно просунувся до міста Нью-Йорк.

"Поблизу міста Часів Яр Донецької області суттєвих змін у територіальному контролі не відбулося. Повідомлялося, що основні напади російської піхоти припинилися протягом останніх кількох днів і що російські сили в основному діють розсіяними невеликими, пішими загонами. російські війська в цьому районі, ймовірно, взяли тактичну паузу, проводячи зондувальні атаки та розвідку", – підсумували британські розвідники.