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Британська розвідка назвала основну мету путіна в Сирії після краху режиму Асада

13 грудня 2024, 14:33
Британська розвідка назвала основну мету путіна в Сирії після краху режиму Асада
Фото: Укрінформ
За даними британської розвідки, основна мета росії в Сирії - зберегти контроль над своїми військовими базами
москва не змогла утримати режим Башара Асада від краху, оскільки зайнята війною проти України. Зараз метою путіна стане збереження військових баз у Сирії.
 
Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter).
 
Як зазначається у зведенні, російські офіційні особи майже напевно вважають, що крах режиму Асада, їхнього колишнього сирійського союзника, завдає шкоди як їхнім регіональним стратегічним інтересам, так і іміджу гаранта безпеки.
 
"російське керівництво майже напевно вважає український конфлікт своєю головною турботою. Пріоритетна увага росії до українського конфлікту, ймовірно, знизила здатність і спроможність росії утримувати режим Асада при владі", - йдеться в повідомленні.
 
За даними британської розвідки, основна мета росії в Сирії - зберегти контроль над своїми військовими базами - найбільшою заморською військово-морською базою в Тартусі та авіабазою в Хмеймімі - щоб забезпечити стратегічний доступ росії до Близького Сходу й Середземного моря, підтримуючи її цілі в Африці та даючи змогу демонструвати військову міць. Крах режиму Асада майже напевно збільшив ризик для безпеки цих активів.
 
"У короткостроковій перспективі росія, найімовірніше, спробує відновити свою репутацію надійного партнера і вступити в дипломатичні стосунки з усіма відповідними зацікавленими сторонами, щоб забезпечити гарантії безпеки для своїх військових баз", - зазначають у Міноборони Британії.

 

Сиріярозвідкавійна в Україніросія окупанти

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