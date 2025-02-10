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Британська розвідка назвала причину, через яку рф втрачає військові бази в Сирії

10 лютого 2025, 16:35
Британська розвідка назвала причину, через яку рф втрачає військові бази в Сирії
Фото: Reuters
росія переховує Башара Асада, що перешкоджає переговорам.
росія намагається нав'язати себе як партнера для нового керівництва Сирії. Однак москва ховає Башара Асада, що перешкоджає переговорам.
 
Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії в X (Twitter).
 
У зведенні йдеться про те, що російські судна SPARTA II і SPARTA, 28 і 29 січня 2025 року покинули Тартус, стратегічно важливу військово-морську базу росії в Сирії. Два вантажних судна, найімовірніше, повертають евакуйоване обладнання і персонал в альтернативні місця базування далеко від Середземного моря в супроводі чотирьох кораблів ВМС рф.
 
За даними британської розвідки, переговори між представниками російського уряду і правлячою адміністрацією Сирії, Хайят Тахрір аш-Шам (ХТШ), щодо майбутнього російських баз, майже напевно тривають. росія продовжує активно взаємодіяти з ХТШ для розвитку зв'язків і просування себе як вигідного партнера.
 
"Однак росія перебуває у слабшій позиції на переговорах через різні чинники, включно з ворожістю сирійського керівництва до колишнього сирійського диктатора Башара Асада, якого нині приховує росія", - йдеться в повідомленні.
 
У той час як війна з Україною залишається головною турботою росії, збереження присутності в Східному Середземномор'ї майже напевно залишається стратегічним пріоритетом для росії, даючи їй змогу проєктувати військову міць у регіоні та підтримувати свої операції в Африці.
 
"Заклопотаність росії конфліктом в Україні, ймовірно, знизила її ситуаційну обізнаність у Сирії, що вплинуло на її здатність утримувати режим Асада при владі, тим самим підриваючи стратегічні інтереси росії на Близькому Сході, у Середземномор'ї й Африці", - зазначають у Міноборони Британії.

 

СиріяКремльвійна в Україніросія окупанти

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