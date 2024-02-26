Британська розвідка назвала ще одну зброю росіян у війні проти України

путін використовував енергетичну політику для дестабілізації міжнародної енергетичної безпеки.

За словами розвідників Сполученого Королівства, росія намагалася використовувати енергетику як зброю протягом усього часу війни проти України.

Про це йдеться у новому звіті міноборони Великої Британії.

“російські удари по українській енергетичній інфраструктурі спричинили масовий дефіцит електроенергії по усій країні, тоді як на глобальному рівні президент росії путін використовував енергетичну політику для підриву міжнародної енергетичної безпеки”, – йдеться у звіті.

Аналітики зауважили, що, скорочуючи постачання газу до Європи, обмежуючи трубопровідний експорт і змінюючи умови оплати, путін намагався підірвати єдність Європи проти незаконної війни рф.

На дуячмку експертів, використання росією енергетики як зброї, найімовірніше, залишатиметься інструментом примусу, показуючи зв’язок між безпековою та енергетичною політикою росії.

“Дуже ймовірно, що росія продовжуватиме використовувати енергетику як зброю для досягнення глобальної економічної вигоди та політичного впливу, що означає зв’язок між енергетикою, безпекою, політичними та військовими цілями”, – зазначено в огляді.

Міноборони Великої Британії також опублікувало інфографіку, на якій зображені атаки на енергетичну інфраструктуру України з боку росії в період від лютого 2014 року по січень 2024 року.